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Немцы возмутились предложением заменить душ на обтирание тряпкой

Читатели Die Welt осудили призыв премьера Баден-Вюртемберга обтираться тряпкой вместо душа
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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали на предложение премьер-министра Баден-Вюртемберга Винфрида Кречмана заменить душ на обтирание влажной тряпкой.

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Немцы возмутились, некоторые из них иронично предположили, что скоро они получат ответы на вопросы, сколько туалетной бумаги можно использовать за посещение туалета и как уменьшить количество этих походов.

«Политикам не нужно мыться, потому что рука руку моет», — подчеркнул пользователь Walter M.

Также читатели газеты предположили, что большинство населения Германии еще не поняли, что энергетический кризис вызван правящей коалицией, особенно «зелеными».

«Иначе я не могу объяснить, почему люди не выходят на улицы», — отметил пользователь под ником Andrea S.

Ранее, 18 августа, Кречман заявил, что вместо душа можно обтираться влажной тряпкой. Он отметил, что показывает способы экономии энергии на собственном примере. Так, по словам чиновника, он используется электромобиль, на крыше у него находится огромная солнечная панель. Кроме того, он нагревает воду с помощью солнечной энергетики, а во всем помещении отапливает только одну жилую комнату.

Накануне издание The Hill сообщило, что зимой в Европе могут погибнуть сотни тысяч людей. По мнению американского издания, к этому способна привести комбинация утопических климатических инициатив, инфляции, сокращения производства ископаемого топлива в США и нежелания покупать российскую нефть или природный газ.

До этого, 12 августа, вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил граждан о том, что наступающими осенью и зимой в силу вступят более строгие правила энергосбережения, согласно которым среди прочего общественные здания должны отапливаться максимум до 19 градусов.

Между тем глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер 9 августа призвал европейские страны экономить газ для стабилизации цены. По его оценке, чтобы страны Европы смогли пережить осень и зиму, потребление газа необходимо сократить на 20%.

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