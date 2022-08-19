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Немецкий чиновник предложил вместо душа обтираться тряпкой

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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Вместо душа можно обтираться влажной тряпкой. Об этом 18 августа заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг, член партии «Зеленые» Винфрид Кречман.

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«Тряпка для мытья — полезное изобретение», — цитирует его издание Südwest Presse. По словам политика, таким образом можно перестать постоянно принимать душ.

Он отметил, что показывает способы экономии энергии на собственном примере.

«У меня электромобиль, у меня на крыше огромная солнечная панель», — рассказал чиновник.

Кречман добавил, что он уже четверть века нагревает воду с помощью солнечной энергетики, а во всем помещении отапливает только одну жилую комнату.

«Оно и полезнее, когда у вас в доме не везде одинаковая температура», — заключил он.

Ранее, 17 августа, The Hill сообщил, что зимой в Европе могут погибнуть сотни тысяч людей. По мнению американского издания, к этому способна привести комбинация утопических климатических инициатив, инфляции, сокращения производства ископаемого топлива в США и нежелания покупать российскую нефть или природный газ.

12 августа вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил граждан о том, что наступающими осенью и зимой в силу вступят более строгие правила энергосбережения, согласно которым среди прочего общественные здания должны отапливаться максимум до 19 градусов.

9 августа глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призвал европейские страны экономить газ для стабилизации цены. По его оценке, чтобы страны Европы смогли пережить осень и зиму, потребление газа необходимо сократить на 20%.

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