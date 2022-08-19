Ледяная разморозка: банки ЕС возобновили торги российскими облигациями

Европейские банки вслед за американскими возобновили операции с российскими облигациями, сообщило издание Financial Times. Об этом уже объявили UBS, Barclays и Deutsche Bank. Почему принято такое решение и с какими последствиями могут столкнуться мировой рынок и российская экономика — в материале «Известий».

Себе же хуже

Все операции с российскими облигациями были заморожены европейскими и американскими банками после введения санкций. Первыми их возобновили американские кредитные организации: JPMorgan Chase, Bank of America, Jefferies и Citigroup . Американское управление по контролю за иностранными активами открыло окно продолжительностью три месяца, чтобы все желающие смогли продать российские активы.

После этого европейские банки отреагировали открытием торгов облигациями российских эмитентов у себя. Первыми о решении объявили UBS, Barclays и Deutsche Bank. Другие крупные кредитные организации, такие как Credit Suisse и HSBC, пока не решились возобновлять торговлю.

Главное отличие нынешних санкций от тех, что действовали в эпоху СССР, в том, что их приняли быстро и их количество очень велико, предполагает доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

— Санкции советской эпохи принимались постепенно, тщательно разрабатывались и долго согласовывались с разными странами. И только потом вводились в действие. Сейчас же за короткое время было принято шесть пакетов , — поясняет эксперт.

По словам аналитика, при таких темпах провести серьезную экспертизу последствий сложно.

Ледяная разморозка Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Malte Ossowski

— Как следствие, часть санкций начинает наносить большой вред тем, кто их вводил. Как только понимание этих негативных последствий наступает, идет процесс некоторого смягчения. Разрешение торговать облигациями РФ — один из шагов, который демонстрирует процесс нормализации отношений, если так можно выразиться, — добавил Хестанов.

По оценке эксперта, само по себе это решение достаточно нейтрально.

— Объемы облигаций, которые потенциально находятся у клиентов, попавших под санкции, невелики. Да и «одна ласточка весны не делает». Примечательность же этого события в том, что создаются прецеденты, как ранее введенные санкции смягчаются по мере осознания их эффектов. Возможно, нечто подобное произойдет и по другим, гораздо более значимым объектам санкций. Но случится это или нет — вопрос сложного политического компромисса стран, которые согласованно эти санкции вводили, — резюмирует Сергей Хестанов.

Реакция во внешнем контуре

Покупать российские облигации даже на вторичном рынке нельзя из-за санкций минфина США, а вот продавать вполне можно, напоминает аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев.

— Я бы говорил о начале разморозки того запретительного режима, который установился вокруг торговли российским долгом начиная с конца февраля. По-другому, видимо, и быть не могло: бумаги-то у клиентов никуда не делись и с ними рано или поздно всё равно пришлось бы что-то делать, — отмечает специалист.

Важным моментом, по словам эксперта, является то, что всё это происходит во внешнем контуре по отношению к российской финансовой системе.

— Речь, так сказать, об офшорном рынке, где цены на российские бумаги чуть ли не кратно ниже, чем в самой России. В то же время операции недружественных нерезидентов на российском внутреннем долговом рынке пока запрещены ЦБ РФ , — говорит Ковалев.

Ледяная разморозка1 Фото: РИА Новости/Владимир Песня

План провалился

Возобновление торговли российскими облигациями — это первый из шагов по смягчению непродуманных санкций в отношении России , уточняет заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Очевидно, что над Западом нависла угроза масштабной рецессии, которая затронет экономики как благополучных, так и бедных стран Евросоюза и США. У когда-то богатых стран будет даже больше на первый взгляд неочевидных проблем, например помочь бедным и при этом не утонуть самим, чтобы не допустить развала союзного объединения и крушения валюты, — отмечает она.

По мнению аналитика, во время введения санкций страны Запада и помыслить не могли, что окажутся в такой ситуации и им придется размораживать российские облигации.

— Факт в том, что этим государствам нужны деньги от распродажи облигаций. И прикрывать, и оправдывать свою нужду в деньгах они готовы громкими заявлениями вроде «мер поддержки держателей облигаций», «избавления от ненавистных российских активов» и тому подобное, — заключает Юлия Макаренко.

Большая распродажа

В данном случае разрешение «торговать российскими ценными бумагами» — это неверная трактовка события, полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Правильнее сказать, разрешили распродать российские ценные бумаги. Нужно это европейским и американским банкам для того, чтобы высвободить деньги, замороженные сейчас в этих активах. В том числе ряд фондов объявил о закрытии стратегий, ориентированных на Россию. Но для такого закрытия необходимо продать все российские активы, которые содержатся в фонде, — подчеркнул он.

Ледяная разморозка2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По мнению эксперта, никакого потепления отношений данное решение регуляторов в США и ЕС не означает.

— Последствием такой массированной распродажи будет падение цен на российские еврооблигации. Накопившийся объем на продажу будет резко выброшен на рынок и обрушит цены на российский долг. Инвесторам из РФ беспокоиться в целом нечего. Рынок российских евробондов сейчас разделился на внутренний и внешний, — оценил ситуацию Тузов.

Ради клиентов

Европейские банки вслед за американскими начали предлагать клиентам проводить операции по продаже российских облигаций — это сделано для снижения рисков клиентов, поскольку в условиях санкций инвестиции в российский госдолг остаются высокими, полагает частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.