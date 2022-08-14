«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в июле

«Известия» и «Финам» продолжают следить за ситуацией на российском фондовом рынке и считать доходности нескольких гипотетических инвестиционных портфелей, сформированных после открытия торгов на Мосбирже в начале апреля. Расчет строится на том, что в каждый из них предполагаемый инвестор вложил по 200 тыс. рублей. В этой статье — результаты четвертого месяца инвестирования в иностранные валюты, облигации и акции отечественных эмитентов.

Итоги месяца

В июле произошло сразу несколько важных событий на российском фондовом рынке. Важнейшим из них стал разворот тренда в акциях российских технологических компаний. Так, за весь месяц ценные бумаги VK подорожали на 36,3% (с 300 до 409 рублей за штуку), расписки маркетплейса Ozon — на 65,2% (с 837,5 до 1383,5 рубля), акции «Яндекса» — на 22,4% (с 1595,2 до 1952 рублей).

Одним из главных триггеров для такого стремительного роста стала положительная отчетность «Яндекса» за II квартал этого года. Опрошенные «Известиями» эксперты рынка объясняют это уходом западных конкурентов с российского рынка, налоговыми льготами для отрасли, ожиданием новых мер господдержки таких компаний. По их мнению, пространство для дальнейшего роста еще остается, но всё будет зависеть от предстоящих отчетностей других эмитентов. Подробнее об этом — читайте в нашем материале по теме.

Другое важное в стратегическом плане событие — выпуск корпоративных облигаций, номинированных в юанях, одной из крупнейших российских металлургических компаний. Интересно, что в процессе аналитики зафиксировали практически трехкратную переподписку, то есть спрос превысил предложение.

Открытый портфель Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Важность этого события для всего российского рынка в том, что санкции запустили масштабный процесс перетока активов из долларов, евро и британских фунтов в китайские юани, но инструментов для инвестирования последних в России, по сути, не было. Теперь у инвесторов появилась возможность протестировать один из таких инструментов в деле, а у других российских компаний — проследить за этим биржевым «экспериментом» и подумать над выпуском собственных юаневых облигаций. С более подробной экспертной оценкой можно ознакомиться в нашей статье.

Валюта под подушкой — доллары и евро

Наш классический валютный портфель, состоящий из купленных на бирже долларов и евро, впервые с начала эксперимента дал положительную доходность, причем весьма значительную: за месяц он подорожал на 19,1% в рублевом выражении, но в сравнении с первоначально вложенной суммой он всё еще в минусе — на 27,2%. Общая стоимость портфеля на конец июля — 145,5 тыс. рублей.

Как объясняет аналитик ФГ «Финам» Иван Пуховой, позитивная динамика в портфеле наблюдается благодаря тому, что ЦБ РФ и правительство совместными усилиями остановили укрепление рубля. Прогнозы и оптимальные значения для бюджета находятся на уровне 70–75 рублей за доллар, поэтому к концу года мы вполне можем увидеть эти значения и, соответственно, получить более высокую доходность по портфелю, чем сейчас. Но даже в таком случае она, скорее всего, окажется отрицательной, ведь в самом начале эксперимента валюта в портфель набиралась по курсу 83,2 за доллар и 92,5 за евро соответственно.

Открытый портфель Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Есть и другие риски, особенно — вероятность введения санкций против НКЦ, что может повлечь за собой остановку биржевых торгов этими валютами. Косвенно на возможность реализации такого сценария указывает то, что ЦБ приступил к разработке механизма определения курса при остановке биржевых торгов. Но тут важно понимать, что через НКЦ проходят все валютные операции на бирже и самое главное — расчеты по российскому экспорту. Поэтому в случае блокировки поставки энергоресурсов и другого сырья остановятся вовсе, а последствия для мировой экономики будут крайне негативными. Многие аналитики считают, что остановка торгов вряд ли случится.

Их мало кто видел вживую — франки, фунты, иены и юани

Портфель из экзотических валют по итогам месяца тоже показал положительную динамику, хотя и более слабую, чем предыдущий, — в рублевом выражении он подорожал на 8,6% и суммарная доходность с начала эксперимента по нему составила −35,9%. По итогам месяца общая стоимость портфеля — 128,1 тыс. рублей.

Важно упомянуть, что значительная доля портфеля заморожена: торги по швейцарским франкам были остановлены еще в июне из-за санкций, поэтому продать их и переложить в другую валюту на биржевом рынке не представляется возможным. Вскоре та же участь коснется и японских иен, поэтому уже в следующем месяце ее доля будет перераспределена в пользу другой валюты.

Открытый портфель Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В целом свою роль, как и с классическим валютным портфелем, сыграла общая тенденция к некоторому ослаблению рубля. Главный риск здесь пока тот же — возможное введение санкций против НКЦ и перспективы дальнейшего обращения этих валют на Мосбирже.

Всё как в банке — шесть выпусков гособлигаций с ежемесячными выплатами

Наш самый консервативный портфель продолжает показывать положительную доходность четвертый месяц подряд: в июле подорожали сами облигации в его составе, а по одному из выпусков были начислены купонные выплаты. Суммарно за месяц портфель подорожал на 2,2%, а за всё время инвестирования — на 10,3%. К концу месяца его общая стоимость составила 220,6 тыс. рублей.

Очередное снижение ключевой ставки ЦБ — до 8% — позитивно повлияло на доходность портфеля. Но инвесторам, использующим подобные консервативные стратегии, не стоит забывать, что важным сигналом к возможному пересмотру структуры такого портфеля будет окончание цикла снижения ставки. Нужно внимательно следить не только за конкретными действиями, но и за комментариями представителей Банка России, однако пока явных сигналов нет.

Открытый портфель Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Крупные компании, а не Минфин, — четыре выпуска корпоративных облигаций

Портфель корпоративных облигаций продолжает демонстрировать одну из лучших динамик среди всех участвующих в эксперименте. За месяц он подорожал еще на 2,1%, а суммарная доходность с начала эксперимента составила 12,6%. Общий объем портфеля в рублевом выражении — 225,1 тыс. рублей.

То, что рост стоимости портфеля в месячном выражении оказался ниже, чем у предыдущего аналога, — удивительно, но это можно объяснить более низкой ликвидностью этих бумаг, чем у ОФЗ. Платежеспособность отобранных эмитентов остается высокой, так что причин для экстренной ребалансировки портфеля нет.

Нет лучшей доли, чем в доле, — акции российских «голубых фишек»

Портфель из акций крупнейших российских публичных компаний вырос впервые за четыре месяца эксперимента, хотя этот рост и оказался символическим — плюс 1,5% за июль. Суммарно за четыре месяца его доходность составляет минус 11,6%, а общий объем в рублевом выражении — 176,7 тыс. рублей.

В эмоциональном плане, пожалуй, самый главный позитив для портфеля — зачисление дивидендов от «Роснефти». При этом основным фактором роста стал «Магнит», выстреливший после публикации хорошей отчетности.

Открытый портфель Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Глаза боятся, а руки делают, — спекулятивные акции с высоким потенциалом

Самый высокорисковый портфель среди шести вариантов продолжает удерживать первое место по доходности. За месяц его стоимость выросла на те же символические 1,5%, но суммарно с начала года он прибавил 15,6%. На конец месяца в абсолютном рублевом выражении собранные в него акции стоят 231,1 тыс. рублей.

Пока что высокая волатильность бумаг положительно сказывается на доходности этого портфеля. Лидером роста стал «Иркут» с доходностью практически 100%. Стоимость акции удвоилась буквально за неделю и достигла максимумов аж четырехлетней давности. Формально это произошло на фоне частичного смягчения санкций со стороны США. Но дело явно не только в санкциях: дефицит идей на остальном рынке при низкой ликвидности самой бумаги, конечно, играет значительную роль в динамике котировок.

Мнения аналитиков, представленные в данном материале, а также описанные примеры портфелей не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).