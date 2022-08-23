Немцев разозлил призыв идти на жертвы ради Украины

Читатели журнала Spiegel гневно отреагировали на призыв главы комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман пойти на жертвы ради помощи Украине. 23 августа они выразили негативное отношение к этому в своих комментариях.

«Мы богатая страна, люди в Германии обеспечены. Зачем нам чем-то жертвовать и становится бедными?» — спросил один из читателей.

«Бред. Не нужно ничего жертвовать, потому что это чужая война. Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО, и большинство стран мира не вводят санкции, поэтому и не несут их бремя. Но одним из последствий экономической войны, начатой Западом, стала нехватка газа и резкий рост цен», — пожаловался другой.

«Это слишком просто: тот, кто требует жертв от других, должен жертвовать сам. Она могла бы всё же пожертвовать нуждающимся семьям свое большое жалование, но этого не происходит», — обратился к Штрак-Циммерман еще один комментатор.

«Нет, госпожа Штрак, я не готов приносить жертвы ради Украины. Если бы вы спросили нас, прежде чем вводить санкции, то этих санкций не было бы. Но нас не спросили, хорошо зная, что мы не их поддержим», — отметил житель Германии.

Штрак-Циммерман ранее в этот день заявила, что потребуются «личные жертвы», чтобы противостоять тем, кто «ненавидит и хочет разрушить нашу демократическую жизнь».

21 августа депутат Левой партии ФРГ Зерен Пельманн назвал абсурдным утверждение, что санкции вредят России больше, чем Германии.

За день до этого читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали на предложение премьер-министра Баден-Вюртемберга Винфрида Кречмана заменить душ на обтирание влажной тряпкой. Некоторые возмутились, а другие не без иронии предположили, что скоро они получат ответы на вопросы, сколько туалетной бумаги можно использовать за посещение туалета и как уменьшить количество этих походов.

12 августа вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил граждан о том, что наступающими осенью и зимой в силу вступят более строгие правила энергосбережения, согласно которым, среди прочего, общественные здания должны отапливаться максимум до 19 градусов.

Между тем глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер 9 августа призвал европейские страны экономить газ для стабилизации цены. По его оценке, чтобы страны Европы смогли пережить осень и зиму, потребление газа необходимо сократить на 20%.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Однако в итоге сами столкнулись с их последствиями. Экономисты предупреждают Европу о риске рецессии, цены на продукты и бензин во многих европейских государствах и в США побили многолетние рекорды, как и инфляция.

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