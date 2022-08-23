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Зеленский отказался увольнять главнокомандующего ВСУ Залужного

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Президент Украины Владимир Зеленский не планирует увольнять главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом он рассказал 23 августа на брифинге по итогам саммита «Крымская платформа».

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«Не планирую никуда переводить главнокомандующего Залужного. Работаем одной командой», — сказал Зеленский.

17 августа украинские СМИ сообщили, что Зеленский хочет лишить поста главнокомандующего ВСУ генерал-майора Залужного. Кандидатура на его место была уже якобы подобрана. Самому Залужному должны были предложить пост министра обороны, который занимает Алексей Резников.

15 августа Зеленский подписал указы об освобождении от должности начальников управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в Киевской, Львовской и Тернопольской областях.

17 июля появились данные об отстранении генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Причиной отставки назван их непрофессионализм.

Поясняя причину их увольнения, украинский лидер указал на обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников Генпрокуратуры и СБУ. Он отметил, что зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников прокуратуры и других правоохранительных органов.

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