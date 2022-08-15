Зеленский уволил начальников управлений СБУ в трех областях

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 15 августа, подписал указы об освобождении от должности начальников управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в Киевской, Львовской и Тернопольской областях. Соответствующие документы появились на сайте главы государства.

«Уволить Заяца Сергея Сергеевича с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области», — говорится в одном из указов.

Также от аналогичной должности в Тернопольской области освобожден Юрий Борейчук и в Львовской области Артем Бондаренко.

Еще в начале августа появилась информация о том, что украинский лидер продолжает перестановки в рядах Службы безопасности Украины. Так, с должности руководителя департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ уволен Валентин Безверхий, который занимал эту должность с апреля 2016 года.

17 июля появились данные об отстранении генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Причиной отставки назван их непрофессионализм.

Поясняя причину их увольнения, украинский лидер указал на обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников Генпрокуратуры и СБУ. Он отметил, что зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников прокуратуры и других правоохранительных органов.