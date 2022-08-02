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Зеленский сменил главного аналитика СБУ

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Владимир Зеленский продолжает перестановки в рядах Службы безопасности Украины (СБУ). Как сообщило 2 августа издание «Закон и бизнес», украинский лидер назначил нового главного аналитика спецслужбы, которым стала Елена Яцкевич.

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Таким образом, согласно документам, с должности руководителя департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ уволен Валентин Безверхий, который занимал эту должность с апреля 2016 года.

Указы президента Украины от 1 августа № 546 и № 547 опубликованы на его сайте.

25 июля также сообщалось, что Зеленский сменил командующего сил спецопераций. Им стал Виктор Хоренок, который сменил на этой должности генерал-майора Григория Галагана, назначенного командующим силами спецопераций Вооруженных сил Украины в августе 2020 года. Галаган заменил на этом посту Игоря Лунева.

В тот же день Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны. Причина его увольнения названа не была.

18 июля президент Украины заявил о кадровой ревизии и решении вопроса об увольнении 28 должностных лиц СБУ. Украинский лидер добавил, что основаниями для увольнения сотрудников СБУ стали неудовлетворительные результаты их работы. На следующий день депутаты Верховной рады Украины по итогам голосования сняли с поста главу СБУ Ивана Баканова. За увольнение чиновника проголосовали 265 депутатов.

17 июля появилась информация об отстранении генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Поясняя причину их увольнения, Зеленский указал на обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников Генпрокуратуры и СБУ. Он отметил, что зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников прокуратуры и других правоохранительных органов.

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