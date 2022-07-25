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Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО Украины Демченко

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Фото: Соцсети
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.

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«Уволить Демченко Руслана Михайловича с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», говорится в тексте указа, размещенном 25 июля на сайте главы государства.

Причина увольнения при этом не уточняется.

Ранее, 17 июля, Зеленский отстранил от должностей генпрокурора страны Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. При этом исполняющим обязанности генпрокурора он назначил заместителя Венедиктовой Алексея Симоненко.

Временно исполняющим обязанности главы СБУ президент назначил Василия Малюка, который до этого был первым заместителем председателя службы.

Зеленский пояснил, что кадровые изменения произошли на фоне обилия фактов государственной измены со стороны сотрудников ведомств. На сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов, уточнил он.

При этом заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Смирнов указал на тот факт, что Ирина Венедиктова и Иван Баканов не уволены, а отстранены от исполнения обязанностей на время расследования.

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