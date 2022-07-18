Зеленский назначил Малюка и.о. главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности страны (СБУ) Василия Малюка, который до этого был первым заместителем председателя службы. Соответствующий указ опубликован 18 июля на сайте главы государства.

«Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины», — говорится в документе.

Накануне стало известно, что Зеленский отстранил от исполнения обязанностей главу СБУ Ивана Баканова. Кроме того, от должности генерального прокурора Украины была отстранена и Ирина Венедиктова.

Зеленский, комментируя отстранение Венедиктовой и Баканова, указал на обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников ведомств. Он также отметил, что на сегодняшний день на Украине зарегистрировано 651 уголовное производство по госизмене.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала в свою очередь денацификацией отставку главы СБУ и генпрокурора Украины.

Также 17 июля госбюро расследований Украины сообщило о задержании по подозрению в госизмене сотрудника СБУ, возглавлявшего до марта текущего года одно из региональных управлений.