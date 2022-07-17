Реклама
Прямой эфир
Мир
ВКС РФ уничтожили около 200 боевиков ВСУ под Харьковом
Политика
В Госдуме указали на способность ВС РФ «приземлить мысли» Киева об ударе по Крымскому мосту
Мир
WP назвала Байдена помехой демократам на выборах в конгресс
Мир
На следующей неделе Путин встретится с президентами Турции и Ирана
Мир
МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии из-за запрета Вучичу посетить Ясеновац
Мир
В Крыму потребовали полной денацификации Украины из-за слов про мост
Мир
На Украине задержали сотрудника СБУ по подозрению в госизмене
Мир
В Минобороны рассказали о дезертирстве в ВСУ из-за возросших потерь
Мир
На латвийско-российской границе застряли 1,2 тыс. грузовиков
Политика
В Совбезе предупредили Россию о важности проведения независимой политики
Общество
В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве

На Украине задержали сотрудника СБУ по подозрению в госизмене

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине задержан по подозрению в госизмене сотрудник Службы безопасности страны (СБУ), возглавлявший до марта текущего года одно из региональных управлений. В государственном бюро расследований Украины заявили 17 июля, что сотрудник СБУ сотрудничал с российскими спецслужбами.

Поход на Ермака: в конгрессе США требуют отставки главы офиса Зеленского
Чиновника обвинили в работе на Россию, не предоставив при этом никаких доказательств

По информации украинского ведомства, задержанный сотрудник СБУ передавал российским спецслужбам разведывательную информацию против Украины.

«В частности, была задокументирована передача им информации, составляющей государственную тайну. Также задокументировано непосредственное участие фигуранта в деятельности преступной организации, занимавшейся разведывательной и подрывной деятельностью против Украины. Сотрудники задержали предателя», — сообщили в госбюро расследований Украины.

Накануне стало известно, что на Украине задержали бывшего начальника СБУ по автономной Республике Крым Олега Кулинича. Он возглавлял СБУ до марта 2022 года, свою должность он покинул по приказу президента страны Владимира Зеленского.

5 марта сообщалось, что Генпрокуратура Украины заподозрила помощника украинского народного депутата в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022