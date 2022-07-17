На Украине задержали сотрудника СБУ по подозрению в госизмене
На Украине задержан по подозрению в госизмене сотрудник Службы безопасности страны (СБУ), возглавлявший до марта текущего года одно из региональных управлений. В государственном бюро расследований Украины заявили 17 июля, что сотрудник СБУ сотрудничал с российскими спецслужбами.
По информации украинского ведомства, задержанный сотрудник СБУ передавал российским спецслужбам разведывательную информацию против Украины.
«В частности, была задокументирована передача им информации, составляющей государственную тайну. Также задокументировано непосредственное участие фигуранта в деятельности преступной организации, занимавшейся разведывательной и подрывной деятельностью против Украины. Сотрудники задержали предателя», — сообщили в госбюро расследований Украины.
Накануне стало известно, что на Украине задержали бывшего начальника СБУ по автономной Республике Крым Олега Кулинича. Он возглавлял СБУ до марта 2022 года, свою должность он покинул по приказу президента страны Владимира Зеленского.
5 марта сообщалось, что Генпрокуратура Украины заподозрила помощника украинского народного депутата в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.