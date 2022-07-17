Экс-главу СБУ по Крыму задержали на Украине

На Украине задержали бывшего начальника Службы безопасности Украины (СБУ) по Автономной Республике Крым Олега Кулинича. Об этом сообщило интернет-издание «Страна» 16 июля со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Операция проводилась главным управлением «Д» СБУ. Также привлекли Государственное бюро расследований (ГБР) на финальном этапе. На задержании присутствовал первый зампред СБУ Василий Малюк», — рассказал информатор.



Кулинич возглавлял СБУ до марта 2022 года, свою должность он покинул по приказу президента Украины Владимира Зеленского.

29 мая стало известно, что Зеленский уволил главу СБУ Харьковской области Романа Дудина.

Ранее, 25 апреля, президент Украины сменил своего так называемого постоянного представителя в российском Крыму, который официальный Киев считает своей территорией. Другим указом украинский лидер уволил с этой должности Антона Кориневича, а также его первого заместителя Дарью Свиридову.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил послов страны в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии.