Генпрокурор Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов не уволены, а отстранены от исполнения обязанностей на время расследования. Об этом 18 июля рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Смирнов.

По его словам, речь об увольнении этих должностных лиц не идет.

«Речь идет о том, что генеральный прокурор отстранен от должности, а глава Службы безопасности временно отстранен от исполнения обязанностей», — отметил он в телеэфире канала «Украина 24».

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об отстранении двух руководителей, чтобы они не влияли на расследование уголовных дел в отношении сотрудников своих ведомств. Окончательное решение в отношении Баканова и Венедиктовой будет принято по итогам расследований, пояснил Смирнов.

17 июля Зеленский указал на обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников Генпрокуратуры и СБУ. Он отметил, что зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников прокуратуры и других правоохранительных органов.

24 июня газета Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщила, что Зеленский намерен отправить председателя СБУ Баканова в отставку за непрофессионализм. Киев якобы не устроило отсутствие должной реакции на начатую Россией специальную военную операцию, отмечалось в публикации.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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