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В офисе Зеленского опровергли увольнение генпрокурора и главы СБУ

Офис Зеленского заявил, что отстранение генпрокурора и главы СБУ не означает их увольнение
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Фото: TASS/EPA/SERGEY DOLZHENKO
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Генпрокурор Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов не уволены, а отстранены от исполнения обязанностей на время расследования. Об этом 18 июля рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Смирнов.

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По его словам, речь об увольнении этих должностных лиц не идет.

«Речь идет о том, что генеральный прокурор отстранен от должности, а глава Службы безопасности временно отстранен от исполнения обязанностей», — отметил он в телеэфире канала «Украина 24».

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об отстранении двух руководителей, чтобы они не влияли на расследование уголовных дел в отношении сотрудников своих ведомств. Окончательное решение в отношении Баканова и Венедиктовой будет принято по итогам расследований, пояснил Смирнов.

17 июля Зеленский указал на обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников Генпрокуратуры и СБУ. Он отметил, что зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников прокуратуры и других правоохранительных органов.

24 июня газета Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщила, что Зеленский намерен отправить председателя СБУ Баканова в отставку за непрофессионализм. Киев якобы не устроило отсутствие должной реакции на начатую Россией специальную военную операцию, отмечалось в публикации.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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