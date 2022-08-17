СМИ узнали о намерении Зеленского сместить главнокомандующего ВСУ Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский хочет лишить своего поста главнокомандующего Вооруженным войсками Украины (ВСУ) генерал-майора Валерия Залужного. Об этом 17 августа сообщил украинский информационно-новостной портал «Телеграф» со ссылкой на свои источники.

«Глава украинской армии Залужный может быть заменен на своем высоком посту. Кандидатура на его место уже есть. Нынешнему главнокомандующему, вероятно, предложат занять пост министра обороны», — пишет портал.

СМИ указало, что конфликта у офиса Зеленского с Залужным нет, однако президенту якобы не слишком хочется иметь конкурента во время празднования победы Украины. Занять место Залужного, по данным портала, может нынешний командующий сухопутных войск страны Александр Сырский. При этом сам главнокомандующий ВСУ вроде бы не очень рад перспективе перейти в министерство обороны.

На Украине наблюдается самая масштабная перестановка в силовых структурах с конца февраля. 25 июля Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны. Причина его увольнения названа не была.

7 июля СМИ сообщали, что украинский лидер высказал свое недовольство действиями главнокомандующего ВСУ Залужного. 14 июля его внесли в список «врагов страны» на украинском сайте «Миротворец». Как утверждает ресурс, Залужный «самовольно принимал решения без участия президента Украины, а также запрещал передвигаться резервистам по стране, не давая им возможности быть рядом с близкими».

25 июля сообщалось, что Зеленский сменил командующего сил спецопераций. Им стал Виктор Хоренок, который пришел на место генерал-майора Григория Галагана, назначенного командующим силами спецопераций Вооруженных сил Украины в августе 2020 года. Галаган заменил на этом посту Игоря Лунева. На Украине наблюдается самая масштабная перестановка в силовых структурах с конца февраля.

15 августа Зеленский подписал указы об освобождении от должности начальников управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в Киевской, Львовской и Тернопольской областях. Соответствующие документы появились на сайте главы государства. В начале месяца появилась информация о том, что украинский лидер продолжает перестановки в рядах Службы безопасности Украины. Так, с должности руководителя департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ уволен Валентин Безверхий, который занимал ее с апреля 2016 года.

5 августа политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин также рассказал, что на Украине происходит раскол между президентом мэрами городов страны из-за создания жесткой вертикали власти. По словам Жарихина, ситуацию усугубляет военное положение, хотя в истории были примеры стран, сумевших сохранить демократические ценности в похожих ситуациях. При этом он не считает, что возникшие разногласия могут привести к смещению Зеленского.

3 августа газета The Washington Post рассказала о расколе между центральными и региональными властями Украины. Мэры опасаются, что Зеленский в разгар боевых действий отказывается от своих обещаний, в частности, планов по децентрализации власти путем предоставления дополнительных полномочий региональным и местным органам власти. Одним из тех, кто выразил недовольство сложившейся ситуацией, стал мэр Днепра Борис Филатов.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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