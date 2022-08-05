Названа причина раскола между Зеленским и мэрами городов Украины

Раскол между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэрами городов происходит из-за создания жесткой вертикали власти. Об этом 5 августа рассказал политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Центральная власть Украины постепенно преобразуется в формат латиноамериканского типа: там вроде и были президенты, но ни выборности, ни демократии, ни разделения властей не наблюдалось», — сказал он «Ленте.ру».

Эксперт отметил, что мэры городов оставались выборной должностью, но теперь чувствуют, что этому может прийти конец и они будут встроены в жесткую вертикаль власти.

По словам Жарихина, ситуацию усугубляет военное положение, хотя в истории были примеры стран, сумевших сохранить демократические ценности в похожих ситуациях. При этом он не считает, что возникшие разногласия могут привести к смещению Зеленского.

«Мэр Днепра Борис Филатов может возмущаться сколько угодно, но, поскольку Украина полностью перешла на существование за счет внешних экономических вливаний, понятно, что сохранение элементов самостоятельности представить довольно трудно. Все возмущения останутся на уровне возмущений, по крайне мере когда они высказываются такими людьми, как Филатов, которого едва ли можно назвать альтернативой Зеленскому», — отметил политолог.

3 августа газета The Washington Post рассказала о расколе между центральными и региональными властями Украины. Мэры опасаются, что Зеленский в разгар боевых действий отказывается от своих обещаний, в частности, планов по децентрализации власти путем предоставления дополнительных полномочий региональным и местным органам власти. Одним из тех, кто выразил недовольство сложившейся ситуацией, стал Филатов.

Ранее в этот день глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что в США не доверяют властям Украины, так как опасаются бегства президента страны Владимира Зеленского с украинской политической сцены. По его словам, Зеленского «специально подбирали» на роль президента страны, так как он предатель по натуре.

2 августа сообщалось, что украинский лидер продолжает перестановки в рядах Службы безопасности Украины (СБУ). Так, с должности руководителя департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ уволен Валентин Безверхий, который занимал эту должность с апреля 2016 года.

Информация об отстранении генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова появилась 17 июля.

Поясняя причину их увольнения, Зеленский указал на обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников Генпрокуратуры и СБУ. Он отметил, что зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников прокуратуры и других правоохранительных органов.