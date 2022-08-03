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В Совфеде заявили об опасениях Вашингтона в связи с возможным бегством Зеленского
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В Совфеде заявили об опасениях Вашингтона в связи с возможным бегством Зеленского

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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В США не доверяют властям Украины, так как опасаются бегства президента страны Владимира Зеленского с украинской политической сцены. Об этом заявил 3 августа глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

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Климов отметил обилие охраны у украинского лидера, которого защищают даже англосаксонские спецслужбы.

«Но они не столько защищают заигравшегося в президенты комедианта «от русских» — Москва в отличие от Вашингтона политическими убийствами не грешит, — сколько от того, чтобы этот шоумен раньше времени не драпанул с украинской политической сцены», — считает российский сенатор.

Как указал Климов, в Вашингтоне в принципе никогда и никому не доверяли, а уже тем более бывшему украинскому актеру. Кроме того, Зеленского «специального подбирали» на роль президента страны, так как он предатель по натуре.

«Единственное, на что наняли пана Зеленского обитатели заокеанского «града на холме», так это на предательство интересов Украины и ее народа ради победы США над Россией — единственным естественным союзником славянского православного украинского народа», — заявил политик в своем Telegram-канале.

Ранее 1 августа обозреватель The New York Times Томас Фридман написал, что администрация президента США Джо Байдена с недоверием относится к киевскому режиму, в том числе к украинскому лидеру. Обозреватель газеты также отметил, что киевские власти так и не объяснили, с чем были связаны отставки генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.

Ранее, 1 августа, глава офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил, что Киев и Вашингтон настаивают на разговоре Зеленского с его американским коллегой Байденом в ближайшее время.

До этого, 28 июля, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об отсутствии у Вашингтона планов по организации визита Зеленского в США. Однако она отметила, что переговоры с ним ведутся на регулярной основе.

Москва с 24 февраля начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводил военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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