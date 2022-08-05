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WP узнала о расколе между Зеленским и мэрами крупных городов Украины

The Washington Post: украинские мэры недовольны желанием Зеленского сконцентрировать власть в своих руках
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Фото: Global Look Press/President Of Ukraine
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На Украине разгораются политические разногласия между центральными и региональными властями. Об этом пишет 3 августа американское издание The Washington Post.

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Отмечается, что правительство президента Украины Владимира Зеленского пытается отодвинуть мэров на второй план, чтобы сохранить контроль над помощью в восстановлении страны, а также ослабить любых будущих политических соперников.

Мэры опасаются, что Зеленский в разгар боевых действий отказывается от своих обещаний, в частности, планов по децентрализации власти путем предоставления дополнительных полномочий региональным и местным органам власти.

«Автократические тенденции начинают развиваться в Украине во время боевых действий. Они пытаются доминировать на политическом поле, однако мы не противники», — приводит издание слова мэра Днепра Бориса Филатова.

По его словам, главы городов «были на передовой защиты городов» и сейчас хотят, чтобы в их руках сосредоточился контроль над процессом восстановления разрушенных территорий страны.

«Мэры не являются конкурентами, а рассматриваются как часть команды, где во время боевых действий есть центральное командование, а в то же время местное правительства могут решать проблемы по своему усмотрению», — отметил научный сотрудник программы «Россия и Евразия» лондонского аналитического центра Chatham House Орися Луцевич.

Кроме того, подчеркивается, что данные разногласия между политика возникли после того, как Зеленский отстранил от должности главу Службы безопасности Украины и генерального прокурора страны, объявив о широкомасштабном расследовании «государственной измены и коллаборационизма».

Ранее в этот день глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что в США не доверяют властям Украины, так как опасаются бегства президента страны Владимира Зеленского с украинской политической сцены. По его словам, Зеленского «специального подбирали» на роль президента страны, так как он предатель по натуре.

2 августа сообщалось, что украинский лидер продолжает перестановки в рядах Службы безопасности Украины. Так, с должности руководителя департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ уволен Валентин Безверхий, который занимал эту должность с апреля 2016 года.

Информация об отстранении генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова появилась 17 июля.

Поясняя причину их увольнения, Зеленский указал на обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников Генпрокуратуры и СБУ. Он отметил, что зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников прокуратуры и других правоохранительных органов.

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