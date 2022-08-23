Запасы нефти в США опустились до уровня 1985 года

С 13 по 19 августа стратегические нефтяные резервы США сократились на 8,1 млн баррелей до 453,1 млн баррелей, что стало рекордом с января 1985 года. Об этом стало известно 23 августа из данных министерства энергетики страны.

По данным Business Insider, поставки нефти замедлились из-за использования добавки, которая охлаждает сырье при транспортировке. Более того, следует из статьи, сокращение запасов происходит с начала августа, так как США используют нефть из резервов для снижения цен на бензин в стране.

В издании добавили, что с начала года запасы нефти упали более чем на 160 млн баррелей из-за решения президента Джо Байдена выпустить на международный рынок рекордные объемы сырой нефти в попытке справиться с инфляцией в стране.

Ранее, 14 июня, конгресс США обратился с письмом к министру энергетики Дженнифер Грэнхолм из-за обеспокоенности запасами нефтяных резервов страны. По их оценкам, действия правительства сократят запасы нефти в хранилищах к 2031 году с пикового значения 727 млн баррелей приблизительно до 130 млн.

8 июня помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Белого дома обсуждает с Европой принудительное ограничение стоимости нефти из РФ.

В тот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что Байден в марте сообщил о введении запрета на поставки энергоносителей из России, однако РФ поднялась с девятого на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США.

4 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия уже увеличивает продажу нефти на альтернативных европейскому рынках. Кроме того, РФ уже в текущем году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей. По словам дипломата, учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у России нет потерь бюджета.