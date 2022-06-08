В Госдуме заявили о лицемерии США из-за эмбарго на нефть и газ из РФ

Президент США Джо Байден в марте сообщил о введении запрета на поставки энергоносителей из России, однако РФ поднялась с девятого на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США. Об этом 8 июня заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что, согласно данным управления энергетической информации американского минэнерго, поставки нефти из Российской Федерации за март увеличились почти вдвое по сравнению с февралем — с 2,325 млн до 4,218 млн баррелей.

«Одновременно Вашингтон принуждал государства Евросоюза ввести санкции против России, отказаться от российских энергоресурсов. И добился своего. Налицо двойные стандарты», — написал он в Telegram.

По его словам, политикам придется объяснять жителям Европы, почему они «должны терпеть рост цен имени Байдена».

Накануне глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты хотят, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но при этом Москва получала ограниченную прибыль с ее продажи. Она отметила, что безусловной целью действующей американской администрации является «ограничение доходов [с продажи нефти], поступающих в Россию».

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страна уже увеличивает продажу нефти на альтернативных европейскому рынках. Дипломат отметил, учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у России нет потерь бюджета.

Президент России Владимир Путин 6 июня заявил, что санкции и многолетние ошибки западных стран в экономической политике привели к глобальной инфляции и росту бедности.

Санкционное давление на Россию усилилось на фоне специальной операции по защите Донбасса. Так, 3 июня, Евросоюзом был утвержден шестой пакет антироссийских санкций, предусматривающий частичный отказ от российской нефти.

Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля. Несколькими днями ранее обстановка в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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