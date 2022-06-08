Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

В Госдуме заявили о лицемерии США из-за эмбарго на нефть и газ из РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден в марте сообщил о введении запрета на поставки энергоносителей из России, однако РФ поднялась с девятого на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США. Об этом 8 июня заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Истерический максимум: Европе грозит инфляционный шок из-за новых санкций
Отказ от российских энергоресурсов кратно усилит дальнейший рост цен

Он отметил, что, согласно данным управления энергетической информации американского минэнерго, поставки нефти из Российской Федерации за март увеличились почти вдвое по сравнению с февралем — с 2,325 млн до 4,218 млн баррелей.

«Одновременно Вашингтон принуждал государства Евросоюза ввести санкции против России, отказаться от российских энергоресурсов. И добился своего. Налицо двойные стандарты», — написал он в Telegram.

По его словам, политикам придется объяснять жителям Европы, почему они «должны терпеть рост цен имени Байдена».

Накануне глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты хотят, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но при этом Москва получала ограниченную прибыль с ее продажи. Она отметила, что безусловной целью действующей американской администрации является «ограничение доходов [с продажи нефти], поступающих в Россию».

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страна уже увеличивает продажу нефти на альтернативных европейскому рынках. Дипломат отметил, учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у России нет потерь бюджета.

Президент России Владимир Путин 6 июня заявил, что санкции и многолетние ошибки западных стран в экономической политике привели к глобальной инфляции и росту бедности.

Санкционное давление на Россию усилилось на фоне специальной операции по защите Донбасса. Так, 3 июня, Евросоюзом был утвержден шестой пакет антироссийских санкций, предусматривающий частичный отказ от российской нефти.

Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля. Несколькими днями ранее обстановка в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022