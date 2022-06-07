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Минфин США сообщил о желании сохранить поток нефти РФ на мировые рынки

Глава минфина США Йеллен: Вашингтон хочет сохранить поток нефти РФ на мировые рынки, но ограничить прибыль Москвы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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США хотят, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но при этом Москва получала ограниченную прибыль с ее продажи. Об этом во вторник, 7 июня, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен.

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«Чего мы хотим, так это того, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки с целью сдерживания роста глобальных цен на нефть и избежания скачка, который способен спровоцировать мировую рецессию», — сказала она на слушаниях в финансовом комитете сената конгресса США, трансляцию которых вело агенство Reuters на своем YouTube-канале.

Кроме того, Йеллен отметила, что безусловной целью действующей американской администрации является «ограничение доходов (с продажи нефти), поступающих в Россию».

4 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия уже сейчас увеличивает продажу нефти на альтернативных европейскому рынках. Также глава МИДа сообщил, что РФ в текущем году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей. По словам дипломата, учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у России нет потерь бюджета.

За день до этого Евросоюзом был утвержден шестой пакет антироссийских санкций. Ограничительные меры включают в себя в том числе отказ стран ЕС от импорта нефти из России в течение шести месяцев, а через восемь месяцев — прекращение импорта нефтепродуктов.

1 июня президент США Джо Байден заявил, что западные страны обсуждают возможность покупки российской нефти по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта. Таким образом американский лидер дал понять, что Вашингтон вместе с союзниками ищет варианты сдерживания цен на топливо, которые на фоне антироссийских санкций, затрагивающих поставки энергоносителей, всё сильнее растут.

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