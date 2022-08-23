Реклама
Прямой эфир
Мир
Британия убрала из санкционного списка губернатора Севастополя
Мир
Число погибших при обстреле Донецка достигло четырех
Общество
23 августа стало самым жарким днем месяца в Москве
Спорт
В УЕФА напомнили о запрете крымским клубам выступать в турнирах РФС
Мир
В Индии уволили трех офицеров за случайный запуск ракеты в сторону Пакистана
Мир
Контракт на предоставление Белоруссии кредита в $1,5 млрд подпишут в сентябре
Общество
СКР планирует объявить в розыск предполагаемую убийцу Дугиной
Общество
В МВД сообщили о снижении уровня преступности в России
Мир
В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна
Мир
В ЮАР намерены отключить столицу от электричества из-за долгов
Мир
При обстрелах ВСУ пострадали 11 жителей Ворошиловского района Донецка
Общество
Попова исключила введение дополнительных противоэпидемических мер в школах

Захарова предупредила о провокации Запада в отношении судна с украинским зерном

0
Фото: REUTERS/Mehmet Emin Caliskan
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запад готовит провокацию против России, намереваясь использовать для этого судно с украинским зерном. Об этом 23 августа сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Истина в зерне: кто обеспечит сопровождение украинских судов в Черном море
На переговорах в Каире глава МИД РФ сообщил о третьей стороне, которая также будет заниматься исполнением соглашения о вывозе пшеницы

«По имеющейся информации, западники не намерены довольствоваться декларативными заявлениями, а планируют провокационные действия с целью очернить Россию в глазах мирового сообщества. В частности, готовится медиавброс о том, что Москва якобы недовольна результатами продовольственной сделки по морским поставкам украинского зерна и готовит диверсию в отношении одного из коммерческих судов», — приводятся ее слова на сайте МИД России.

В этой связи Захарова заявила, что Россия полностью привержена заключенной в Стамбуле четырехсторонней договоренности о безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины. По ее словам, 27 судов с продовольствием уже осуществили рейсы из украинских портов по гуманитарному коридору в Черном море.

Дипломат предостерегла Запад от неприемлемых и опасных провокаций, вся ответственность за которые ляжет на их организаторов.

18 августа в минобороны Турции сообщили, что с начала текущего месяца, когда была запущена реализация зерновой сделки, с территории Украины было вывезено более 622 тыс. т зерна.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш 22 июля подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Как уточнил российский министр, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022