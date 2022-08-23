Захарова предупредила о провокации Запада в отношении судна с украинским зерном

Запад готовит провокацию против России, намереваясь использовать для этого судно с украинским зерном. Об этом 23 августа сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По имеющейся информации, западники не намерены довольствоваться декларативными заявлениями, а планируют провокационные действия с целью очернить Россию в глазах мирового сообщества. В частности, готовится медиавброс о том, что Москва якобы недовольна результатами продовольственной сделки по морским поставкам украинского зерна и готовит диверсию в отношении одного из коммерческих судов», — приводятся ее слова на сайте МИД России.

В этой связи Захарова заявила, что Россия полностью привержена заключенной в Стамбуле четырехсторонней договоренности о безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины. По ее словам, 27 судов с продовольствием уже осуществили рейсы из украинских портов по гуманитарному коридору в Черном море.

Дипломат предостерегла Запад от неприемлемых и опасных провокаций, вся ответственность за которые ляжет на их организаторов.

18 августа в минобороны Турции сообщили, что с начала текущего месяца, когда была запущена реализация зерновой сделки, с территории Украины было вывезено более 622 тыс. т зерна.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш 22 июля подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Как уточнил российский министр, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.