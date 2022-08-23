Число погибших при обстреле Донецка достигло четырех

Число погибших в результате обстрела центра Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до четырех. Об этом во вторник, 23 августа, сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Один из тяжело раненых граждан скончался от полученных ран. В результате обстрела украинских боевиков центра Донецка погибли четыре мирных жителя, 10 человек ранены», — говорится в Telegram-канале штаба.

Ранее сообщалось о трех погибших и 11 раненых.

Во вторник центр Донецка подвергся очередному обстрелу со стороны украинских войск. Зафиксированы прямые попадания артиллерийских снарядов в здание администрации главы ДНР, а также гостиницу «Централь», где останавливаются журналисты. Кроме того, повреждения получили жилые дома и автомобили.

Обстрелы в том числе велись в районе торгового центра Green Plaza.

Очевидцем ударов ВСУ по Донецку стал военный корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин. Он находился в городе, когда одна из ракет прилетела в центр. Звук от ее разрыва слышен на видео. По словам местных жителей, дома от ракетных ударов «ходили ходуном». Один из мужчин рассказал журналисту, что при обстреле погиб его друг, который в это время был за рулем автомобиля.

Ранее, 20 августа, стало известно, что во время атаки украинских боевиков на Киевский район погиб мирный житель. До этого, 14 августа, сообщалось о двух жертвах обстрела Донецка со стороны ВФУ. Тогда же из-за ракетного удара ВСУ по Энергодару погиб мирный житель и получила ранения девушка.

Обстрелы ведутся преимущественно с использованием боеприпасов НАТО. Так, накануне сообщалось, что ночью украинские подразделения выпустили десять снарядов натовского калибра 155 мм по Буденновскому и Ленинскому районам города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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