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Число погибших при обстреле Донецка достигло четырех

Штаб ДНР: скончался еще один раненый при обстреле Донецка, число погибших возросло до четырех
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Число погибших в результате обстрела центра Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до четырех. Об этом во вторник, 23 августа, сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«Один из тяжело раненых граждан скончался от полученных ран. В результате обстрела украинских боевиков центра Донецка погибли четыре мирных жителя, 10 человек ранены», — говорится в Telegram-канале штаба.

Ранее сообщалось о трех погибших и 11 раненых.

Во вторник центр Донецка подвергся очередному обстрелу со стороны украинских войск. Зафиксированы прямые попадания артиллерийских снарядов в здание администрации главы ДНР, а также гостиницу «Централь», где останавливаются журналисты. Кроме того, повреждения получили жилые дома и автомобили.

Обстрелы в том числе велись в районе торгового центра Green Plaza.

Очевидцем ударов ВСУ по Донецку стал военный корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин. Он находился в городе, когда одна из ракет прилетела в центр. Звук от ее разрыва слышен на видео. По словам местных жителей, дома от ракетных ударов «ходили ходуном». Один из мужчин рассказал журналисту, что при обстреле погиб его друг, который в это время был за рулем автомобиля.

Ранее, 20 августа, стало известно, что во время атаки украинских боевиков на Киевский район погиб мирный житель. До этого, 14 августа, сообщалось о двух жертвах обстрела Донецка со стороны ВФУ. Тогда же из-за ракетного удара ВСУ по Энергодару погиб мирный житель и получила ранения девушка.

Обстрелы ведутся преимущественно с использованием боеприпасов НАТО. Так, накануне сообщалось, что ночью украинские подразделения выпустили десять снарядов натовского калибра 155 мм по Буденновскому и Ленинскому районам города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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