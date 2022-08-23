Жительница Донецка рассказала «Известиям» об обстреле ВСУ центра города
Две ракеты упали утром во вторник, 23 августа, в центре Донецка, город обстреляли Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом «Известиям» рассказала местная жительница.
«Два выстрела было», — сообщила она.
Первый прилет пришелся на Республиканскую улицу, взрывной волной выбило стекла квартир, автомобилей. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли площадь Конституции в центре города, добавила она.
«Зеленскому привет», — сказала жительница Донецка.
Днем во вторник ВСУ обстреляли здание администрации Донецкой Народной Республики (ДНР). Ранее в этот же день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о нанесении украинскими войсками ударов по жилым кварталам города. Он добавил, что под обстрелом находится центр Донецка.
В результате обстрела Донецка погибли три человека.
Украинские войска регулярно обстреливают Донецк и другие населенные пункты Донбасса.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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