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Военкор «Известий» показал ракетный удар ВСУ по центру Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин стал очевидцем удара украинских боевиков по центру Донецка. Видео с места событий опубликовано 23 августа.

Ракета, звук от разрыва которой слышен на видео, прилетела в центр города, как следует из кадров, взрывной волной повреждены здания и автомобили.

«Только что, буквально несколько минут назад», — говорит журналист.

После этого к журналисту подошел местный житель с раненой собакой. По его словам, от ракетного удара ВСУ погиб его друг, находящийся за рулем автомобиля.

Как рассказала очевидица ударов, дома от ракетных ударов «ходили ходуном». Звук был как от снарядов гаубиц М-777, их было несколько штук.

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«Это были именно прилеты, у меня уже есть опыт», — отметила женщина.

Она напомнила, что было четыре удара, все цели ВСУ давно известны.

Обстрелы ВСУ во вторник зафиксированы в двух районах Донецка. Под обстрелом находится центр города, обстрелы в том числе ведутся в районе торгового центра Green Plaza. По последним данным, в результате удара погибли три человека.

Повреждено здание администрации Донецкой Народной Республики (ДНР). В результате обстрела Ворошиловского района Донецка погиб молодой человек 2004 года рождения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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