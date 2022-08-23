Администрация главы ДНР повреждена в результате удара ВСУ по Донецку

Здание администрации главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина повреждено в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Донецка. Об этом 23 августа сообщило Донецкое агентство новостей.

«Снаряды попали в фасад, также пострадало правое крыло и верхний этаж. В здании начался пожар. В округе повсюду разбросан битый кирпич, части облицовки и металлоконструкций», — рассказали в агентстве.

Ранее в этот же день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о нанесении украинскими войсками ударов по жилым кварталам города. Он добавил, что под обстрелом находится центр Донецка, обстрелы в том числе ведутся в районе торгового центра Green Plaza. По словам мэра, зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом.

Позднее Кулемзин написал в Telegram-канале, что в результате обстрела Ворошиловского района Донецка погиб молодой человек 2004 года рождения.

Украинские войска регулярно обстреливают Донецк и другие населенные пункты Донбасса.

Накануне представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что ночью украинские подразделения обстреляли территорию республики с использованием боеприпасов НАТО. Десять снарядов натовского калибра 155 мм были выпущены по Буденновскому и Ленинскому районам Донецка.

20 августа стало известно, что во время атаки украинских боевиков на Киевский район погиб мирный житель. До этого, 14 августа, сообщалось о двух жертвах обстрела Донецка со стороны ВФУ. Тогда же из-за ракетного удара ВСУ по Энергодару погиб мирный житель и получила ранения девушка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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