23 августа стало самым жарким днем месяца в Москве

В метеобюро Москвы сообщили, что 23 августа стало самым жарким днем месяца в столице.

«Сегодня в столице самый жаркий день с начала августа», — сказал представитель метеобюро «Интерфаксу».

Воздух на метеостанции ВДНХ к 16:00 вторника нагрелся до 31,8 градуса. Предыдущий максимум месяца был зафиксирован 6 августа — 31,7 градус.

В метеобюро также добавили, что температурный абсолютный рекорд дня был установлен 23 августа 1972 года — 34,2 градуса, и заверили, что в нынешний вторник этот рекорд не будет побит.

Ранее в этот же день в Гидрометцентре России сообщили, что москвичей 23 августа ожидает погода с переменной облачностью, отсутствием осадков и до 32 градусов тепла, а ночью ожидается понижение вплоть до +16 градусов.

Накануне ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями» пообещала на предстоящей неделе в дневные часы жаркую, в ночные — душную погоду до пятницы включительно. При этом минимальная температура воздуха сохранится на уровне 17–19 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал жару в столице, которая будет длиться на протяжении всей недели.

Самым жарким днем летнего сезона 2022 года пока остается 11 июля. Температура воздуха составила плюс 32,2 градуса.