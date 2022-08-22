Метеоролог назвала сроки похолодания в Москве

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в понедельник, 22 августа, рассказала «Известиям», какая погода ожидается в Москве на предстоящей неделе.

По словам специалиста, до пятницы включительно в столичном регионе погоду будет определять антициклон, поэтому сохранится сухая погода, в дневные часы жаркая, ночью тоже будет довольно душно.

«В Москве минимальная ночная температура будет порядка 17–19 градусов. Дневная температура во все дни будет соответствовать жаркой погоде. Во вторник в Москве — 29–31 градус, в среду и четверг — 30–32 градуса. В пятницу, скорее всего, будет 28–30 градусов», — уточнила Позднякова.

Смена характера погоды ожидается в субботу, Москва будет находиться под влиянием фронта, который разделяет два антициклона: один будет уходить на восток, а следующий, северный, будет приближаться к столице.

«Поэтому на субботу прогнозируется местами небольшой кратковременный дождь, и в дневные часы температура будет не столь высокой — 23–28 градусов по региону. Ветер с восточного, юго-восточного сменится на северо-восточный. Это говорит о том, что в последующие дни следует ожидать осадков, а может быть, и осадков, и дальнейшего понижения температуры», — заключила метеоролог.

Как ранее предупреждали синоптики, оранжевый уровень погодной опасности в столичном регионе будет действовать до 12 часов 23 августа. Уточнялось, что в Москве и Московской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.