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В Москве продлили предупреждение о погодной опасности

Гидрометцентр продлил предупреждение о погодной опасности в Москве до 23 августа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Гидрометцентр России продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 23 августа. Это следует из карты прогнозов, опубликованной 21 августа на сайте синоптиков.

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Как отметили специалисты, в столичном регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

«Период предупреждения до 12 ч. 23 августа. Местами чрезвычайная пожароопасность 5-го класса», — указали синоптики.

Как ранее в воскресенье предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в российской столице в последнюю неделю августа ожидается аномальная жара — до +33 градусов. Погода объясняется перемещением воздушных масс с юга, а именно из Турции, Малой Азии, Ближнего Востока.

18 августа в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы предупредили, что экстремальная жара сохранится в Москве в ближайшие 10 дней. В связи с этим все городские службы переведены на усиленный режим работы.

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