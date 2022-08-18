Москвичей предупредили об экстремальной жаре в регионе в ближайшие 10 дней

Экстремальная жара сохранится в московском регионе в ближайшие 10 дней. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы.

Как пояснил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, все городские службы переведены на усиленный режим работы.

«Для недопущения возгораний увеличено число патрулирований парковых, лесопарковых и особо охраняемых природных территорий, с отдыхающими проводятся профилактические беседы о правилах пожарной безопасности и недопустимости разведения огня. На озелененных территориях выставлены посты дежурной поливомоечной техники, оборудованной первичными средствами пожаротушения», — приводит его слова Telegram-канал КГХ Москвы.

Кроме того, организовано круглосуточное дежурство руководящего состава и ответственных лиц предприятий КГХ, также усилен контроль пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения города.

Днем ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о пожарной опасности в Московской области из-за жары. Специалист отметил, что опасность в Подмосковье сохранится до конца августа, существенных осадков не прогнозируется.

При этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что установившаяся в Москве жара сдаст свои позиции к концу недели. В столичном регионе температура снизится до +25 градусов, однако со следующей недели воздух вновь прогреется до +30 градусов.