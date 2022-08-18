Реклама
Прямой эфир
Мир
Беспилотники будут следить за Запорожской АЭС из-за возможных провокаций Киева
Мир
РФ направила Эстонии ноту протеста из-за сноса танка-памятника Т-34
Мир
Орбан предрек ослабление ЕС после окончания спецоперации на Украине
Туризм
В Эстонии вступило в силу ограничение на выдачу виз и въезд в страну для россиян
Недвижимость
Мишустин объявил о бессрочном продлении программы сельской ипотеки
Мир
Во Львове завершилась встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерриша
Общество
Путин призвал развивать собственные компетенции в сфере судостроения
Экономика
Международные резервы России за неделю выросли на $5,8 млрд
Мир
Пожары в Европе уничтожили не менее 700 тыс. га леса
Мир
Экс-президенту Молдавии Додону продлили домашний арест
Мир
МИД РФ счел возможным отказ Евросоюза выдавать Шенген россиянам
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре в регионе в ближайшие 10 дней
Сюжет:

Москвичей предупредили об экстремальной жаре в регионе в ближайшие 10 дней

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экстремальная жара сохранится в московском регионе в ближайшие 10 дней. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы.

Всех допечет: сколько продержится жара в европейской части России
Синоптики назвали регионы, где долгая засуха сменится мощными ливнями

Как пояснил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, все городские службы переведены на усиленный режим работы.

«Для недопущения возгораний увеличено число патрулирований парковых, лесопарковых и особо охраняемых природных территорий, с отдыхающими проводятся профилактические беседы о правилах пожарной безопасности и недопустимости разведения огня. На озелененных территориях выставлены посты дежурной поливомоечной техники, оборудованной первичными средствами пожаротушения», — приводит его слова Telegram-канал КГХ Москвы.

Кроме того, организовано круглосуточное дежурство руководящего состава и ответственных лиц предприятий КГХ, также усилен контроль пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения города.

Днем ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о пожарной опасности в Московской области из-за жары. Специалист отметил, что опасность в Подмосковье сохранится до конца августа, существенных осадков не прогнозируется.

При этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что установившаяся в Москве жара сдаст свои позиции к концу недели. В столичном регионе температура снизится до +25 градусов, однако со следующей недели воздух вновь прогреется до +30 градусов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022