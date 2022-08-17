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Жара в Москве ослабеет к выходным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Установившаяся в Москве жара сдаст свои позиции к концу недели. В столичном регионе температура снизится до +25 градусов, сообщила в среду, 17 августа, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

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Тогда же, по словам специалиста, в столичный регион придут и краткосрочные дожди. При этом сейчас температурный режим в Москве на 5–6 градусов превышает средние многолетние значения.

«Если говорить о сохранении жары, то надо сказать, что предварительные расчеты говорят о том, что аномально жаркая погода в центре России и столичном регионе в частности сохранится вплоть до конца месяца», — цитирует синоптика ТАСС.

Со следующей недели воздух вновь прогреется до +30 градусов.

Ранее в среду ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о пожарной опасности в Московской области из-за жары. Специалист отметил, что в ближайшие дни жителей столичного региона ожидают дымка, смог и низкое качество воздуха. Пожарная опасность в Подмосковье, по его словам, сохранится до конца августа, существенных осадков не прогнозируется.

Из-за сильной жары от 30 до 32 градусов в Москве сотрудники Гидрометцентра в среду, 17 августа, вновь объявили «оранжевый» уровень опасности. Предупреждение действовало до 18:00. Также в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности из-за пожарной обстановки. Предупреждение будет действовать до 20:00 17 августа. Минтранс Подмосковья призвал к осторожности на дорогах из-за жары и не садиться за руль при плохом самочувствии.

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