Синоптики пообещали жителям Московского региона до 32 градусов тепла 23 августа

Погода с переменной облачностью, отсутствием осадков и до 32 градусов тепла ожидают москвичей во вторник, 23 августа. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 30 до 32 градусов выше нуля, ночью ожидается понижение вплоть до +16 градусов.

На территории Московской области синоптики прогнозируют от 27 до 32 градусов тепла в дневное время суток и от +13 до +18 градусов — в ночное.

Ожидается ветер юго-восточного направления со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

Накануне, 22 августа, МЧС предупредило о пожароопасности пятого класса на территории Москвы в период с 23 по 25 августа, в связи с чем жителям столицы рекомендуется соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем. Кроме того, население Московской области уведомили о риске возникновения лесных и торфяных пожаров.

Тем же днем ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями» спрогнозировала уход гари из Москвы при условии перемены направления ветра на северное. Ситуация в том числе зависит от оперативности в вопросе ликвидации пожаров, указала эксперт.

Говоря об обстановке в Московском регионе на предстоящей неделе, Позднякова пообещала в дневные часы жаркую, в ночные — душную погоду до пятницы включительно. При этом минимальная температура воздуха сохранится на уровне 17–19 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал жару в столице, которая будет длиться на протяжении всей недели.