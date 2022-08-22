МЧС предупредило о чрезвычайно высокой пожароопасности 23-25 августа в Москве

С 23 по 25 августа на территории Москвы ожидается пожароопасность пятого класса. Об этом пресс-служба ГУ МЧС России по столице сообщила в понедельник, 22 августа.

«По информации синоптиков Росгидромета, в период с 00:00 23 августа до конца суток 25 августа местами в Москве ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс)», — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

В ведомстве попросили жителей столицы в связи с жаркой погодой соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

Ранее в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о влиянии ветра на ситуацию со смогом в Москве. По его словам, направление ветра способствует появлению запаха гари, однако из-за его скорости концентрация продуктов горения будет меньше, пишет «Москва 24».

Ранее метеоролог, эколог Александр Шувалов рассказал в беседе с телеканалом «360», что август в этом году выдался самым сухим с начала ХХI века. Запах гари и смог от пожаров, окутавших столицу, уйдут только с началом дождей.