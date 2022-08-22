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В МЧС предупредили о вероятности торфяных и лесных пожаров в Подмосковье

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин предупредил о возможности возникновения в регионе лесных и торфяных пожаров. Об этом он заявил в понедельник, 22 августа, в ходе совещания с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

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По его словам, в Подмосковье действуют 12 очагов лесных пожаров, два из которых локализованы, а семь ликвидированы. Полетыкин пояснил, что на всей территории региона возможны травяные палы, а огонь с них может перекинуться на леса, пишет НСН.

В ведомстве считают, что торфяные пожары возможны в пяти районах Московской области. Специалисты проводят в том числе мониторинг безопасности торфяников.

По данным регионального главка МЧС, число природных пожаров в регионе снизилось. В целом с начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировали 215 природных пожаров, 194 лесных пожара, 21 торфяной пожар. Причиной возникновения большинства из них послужил человеческий фактор.

На заседании губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о переходе сотрудников МЧС и «Мособлпожспаса» на усиленную форму службы. Из-за жаркой погоды в регионе пожарная опасность остается на высоком уровне, отмечает телеканал «360».

Он заявил, что потенциально опасные территории — это Орехово-Зуево, Павловский Посад, Ступино, Коломна и Шатура. Там и во всех других уголках региона он призвал быть предельно аккуратными во время летнего отдыха.

Губернатор напомнил, что сейчас подмосковные пожарные помогают бороться с огнем в Рязанской области. Москва и Подмосковье выделили на это дополнительные средства и ресурсы, пишет RT.

В Рязанской области на месте природных пожаров под Рязанью дежурит вертолет санитарной авиации Службы медицины катастроф Москвы. Как рассказал и. о. министра здравоохранения региона Владимир Хоминец, В зоне лесных пожаров усилена работа медиков. Круглосуточное дежурство бригад организовано в населенных пунктах Ольгино, Голованово, Деулино и Старый кудум, отмечает REGNUM.

Дым от лесных пожаров в регионе продолжает ощущаться в Москве и области. По данным Комплекса городского хозяйства столицы, запах гари в столице чувствуется ночью и ранним утром из-за того, что в это время воздушные массы переносятся быстрее, а условия рассеивания не способствуют ослаблению концентрации взвешенных частиц, пишет сайт kp.ru. Между тем, в целом погодные условия меняются, и дым начинает постепенно рассеиваться, едкие остаточные вещества в воздухе достигают столицы в меньших объемах.

Со вторника в Москве ожидается аномальная жара до +33 градусов без осадков. Как пишет «Ридус», температура воздуха начнет понижаться с пятницы, 26 августа, но останется выше нормы — +25 … +29 градусов. Атмосферное давление всю неделю также будет повышенным.

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