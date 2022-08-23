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Германия поставит Киеву системы IRIS-T в течение нескольких недель

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Фото: Global Look Press/dpa/Wolfgang Kumm
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Обещанная еще в июне канцлером Германии Олафом Шольцем система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T будет доставлена Украине в ближайшие несколько недель. Об этом в ходе брифинга заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

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«Мы позаботились о том, чтобы современные системы IRIS-T были поставлены не в какую-либо страну, а именно на Украину. Это произойдет в ближайшие недели», — заявила глава МИДа.

22 августа DW сообщила, что министерство обороны ФРГ отклонило предложение депутатов бундестага от правящей коалиции поставить Украине больше оружия. В ведомстве отказались согласиться на ослабление бундесвера ради поставок оружия Киеву, ссылаясь на то, что Берлин не может пойти на такие риски ввиду якобы исходящей угрозы со стороны России.

21 августа власти Германии опубликовали список вооружений, которые уже были или будут поставлены Украине. В него вошли 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, ПВО IRIS-T, РСЗО MARS и другие вооружения.

Москва неоднократно призывала западные страны перестать накачивать Киев оружием. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, поставляя вооружение на Украину, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации.

Страны Запада начали вооружать Украину перед началом и на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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