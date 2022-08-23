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Apple планирует производить новый iPhone 14 в Индии

Bloomberg: Apple планирует производить новый iPhone 14 в Индии
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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Apple планирует начать выпуск смартфонов iPhone 14 в Индии. Об этом 23 августа сообщило агентство Bloomberg.

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Компания вынуждена искать альтернативную площадку для производства из-за снизившейся экономической активности Китая и напряженности, возникшей между КНР и США из-за Тайваня.

Ожидается, что первые iPhone 14, произведенные в индийском городе Ченнаи, появятся в октябре. До этого времени смартфон будет выпускаться только в Китае.

Очередная презентация новых продуктов Apple намечена на 7 сентября, сообщило 17 августа Bloomberg. По данным агентства, старт продаж запланирован на 16 сентября. При этом сама компания пока не подтвердила эту информацию. Ожидается, что в новой линии смартфонов iPhone 14 не будет модели с экраном 5,4 дюйма. Вместо этого появится базовая модель с экраном в 6,7 дюйма, который раньше был только у версий Pro.

Предположительно, 7 сентября также состоится презентация новых моделей «умных» часов, iPad и компьютеров Mac.

Также в августе сообщалось, что новая линейка смартфонов Apple iPhone 14 впервые будет поддерживать быструю зарядку мощностью 30 ватт. При этом некоторые эксперты полагают, что при использовании смартфонов возможны проблемы с камерой. О других характеристиках и новых функциях iPhone 14 — в материале «Известий».

В апреле стало известно, что тайваньский производитель электроники Pegatron, занимающийся сборкой iPhone и ряда других продуктов Apple, приостановил работу своих предприятий в Китае. Производство было прекращено из-за карантинных ограничений в провинциях, где расположены заводы.

26 июля эксперт-аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что при использовании будущих телефонов iPhone 14 будут появляться проблемы с некоторыми объективами блока камер, которые треснули. Он пояснил, что ввиду состояния этой модели iPhone ниже заявленного стандарта качества компании во избежание задержек в поставках устройства к осени текущего года пришлось перераспределить заказ в 10 млн смартфонов. Он напомнил, что крупнейшим производителем линз для камер является тайваньская компания Largan.

18 июля стало известно, что Apple может отказаться от стандартных SIM-карт в пользу eSIM в ряде новых iPhone 14. При этом корпорация сохранит модель, в которой можно будет установить SIM-карты для массового рынка.

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