Новый iPhone 14: дата выхода, характеристики, отличия

Американский технологический гигант Apple готовится представить новые модели IPhone уже в сентябре, сообщило 18 августа агентство Bloomberg.

Когда пройдет презентация новой линейки iPhone

По данным издания, презентация назначена на 7 сентября, однако подтверждение в пресс-службе компании не дали. Традиционно Apple представляет свои новинки в первой половине сентября. С начала пандемии коронавируса презентации новых гаджетов компании проходят в онлайн-формате.

Продажи откроются через две недели после презентации новинок. Агентству стало известно, что в розничных магазинах готовятся к продажам с 16 сентября. Корпорация намеревается выпустить около 90 млн смартфонов в 2022 году — именно iPhone занимают более половины в объеме продаж Apple.

Какие новые модели iPhone выпустит Apple

Линейка смартфонов, как ожидается, включает в себя четыре варианта — iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max. Среди новинок на этот раз не будет модели с экраном 5,4 дюйма. Зато Apple представит базовую модель с экраном в 6,7 дюйма. Раньше такой диагональю могли похвастать только модели Pro.

В стандартной модификации IPhone 14 будет схож со своим предшественником, и в основе его работы тот же самый процессор A15.

В версии Pro кардинальные изменения затронут дизайн смартфона. Он лишится появившейся в десятом поколении «челки» на фронтальной части. Теперь на верхней части дисплея будут расположены отверстие для датчиков идентификации и «область размером с [дырку от] дырокола» с камерой. Работу гаджета будет обеспечивать улучшенный чип.

Вариант Pro оснащен тремя камерами: 48-мегапиксельной широкоугольной, 12-мегапиксельной сверхширокоугольной и телеобъективом.

Также в Apple обещали выпустить уникальный тип зарядки для новой линейки смартфонов с мощностью 30 ватт. Для того, чтобы заряжать устройство быстрее, потребуется приобрести специальный адаптер.

Какие еще новые продукты представит Apple

Помимо iPhone, компания планирует выпустить на рынок новые модели планшетов iPad, компьютеров Mac и три модели «умных» часов Apple Watch.

В частности, Apple Watch Series 8 будет включать в себя функцию контроля за женским здоровьем и датчик температуры тела. Внешне новые часы будут мало отличаться от седьмой версии. Pro-вариант же будет характеризоваться более долгим временем работы. Кроме того, у этой модели будет более крупный дисплей, прочный титановый корпус, а также расширенные возможности отслеживания физической активности. Изменения затронут и линейку Apple Watch SE — в гаджеты встроят новый чип.

В первом осеннем месяце также ожидается обновление операционной системы iOS и watchOS 9. Система для компьютеров macOS Ventura выйдет на рынок с задержкой из-за устранения ошибок в новой системе многозадачности.

В июле стало известно, что Apple может отказаться от стандартных SIM-карт, eSIM в новой линейке смартфонов. Вместе с тем модель с привычными eSIM также выйдет на рынок.

Продажи на российском рынке компания прекратила еще в марте, выразив несогласие с проведением спецоперации РФ по защите населения Донбасса.