Apple назвала дату презентации iPhone 14

Осенняя презентация компании Apple состоится 7 сентября в 20:00 по московскому времени. Информация об этом 25 августа появилась на сайте техногиганта.

В этот день Apple анонсирует IPhone 14 и другие новинки, в том числе смарт-часы Apple Watch Series 8.

Продажи смартфонов новой линейки начнутся уже в середине сентября. Известно, что некоторым сотрудникам розничных магазинов уже рекомендовали подготовиться к крупному запуску 16-го числа.

Ранее, 18 августа, гендиректор Telecom Daily Денис Кусков рассказал, что в IPhone 14 улучшат работу процессора, его быстродействие, будут большие возможности у его экрана и по разрешению съемки.

До этого, 7 августа, сообщалось, что новая линейка смартфонов iPhone впервые будет поддерживать быструю зарядку мощностью 30 ватт. При этом некоторые эксперты полагают, что при использовании смартфонов возможны проблемы с камерой.

О других характеристиках и новых функциях iPhone 14 — читайте в материале «Известий».