Эксперт перечислил преимущества новой модели iPhone 14

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков рассказал о преимуществах новой модели iPhone 14, презентация которой планируется 7 сентября.

«У новой модели будет улучшена работа процессора, его быстродействие, будут большие возможности у его экрана и по разрешению съемки. Но это всё пока абстрактно. К сильным сторонам iPhone можно отнести большую армию поклонников, которые ждут новинку. И неважно, насколько она будет улучшена по отношению к прошлой модели», — отметил эксперт.

По его словам, слабая сторона заключается в том, что компания все-таки решила провести презентацию, несмотря на определенные проблемы с Тайванем в поставках комплектующих. Вероятно, товар начнет поступать на прилавки с задержкой, добавил Кусков.

О том, что следующая презентация новых продуктов Apple намечена уже на сентябрь, 17 августа сообщило Bloomberg. По данным агентства, старт продаж запланирован на 16 сентября. При этом сама компания пока не подтвердила эту информацию. Ожидается, что в новой линии смартфонов iPhone 14 не будет модели с экраном 5,4 дюйма. Вместо этого появится базовая модель с экраном в 6,7 дюйма, который раньше был только у версий Pro.

Предположительно, 7 сентября также состоится презентация новых моделей «умных» часов, iPad и компьютеров Mac.

Также в августе сообщалось, что новая линейка смартфонов Apple iPhone 14 впервые будет поддерживать быструю зарядку мощностью 30 ватт. При этом некоторые эксперты полагают, что при использовании смартфонов возможны проблемы с камерой. О других характеристиках и новых функциях iPhone 14 — в материале «Известий».

В апреле стало известно, что тайваньский производитель электроники Pegatron, занимающийся сборкой iPhone и ряда других продуктов Apple, приостановил работу своих предприятий в Китае. Производство было прекращено из-за карантинных ограничений в провинциях, где расположены заводы.