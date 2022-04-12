Сборщик техники Apple остановил работу заводов в Китае из-за карантина

Тайваньский производитель электроники Pegatron, занимающийся, в частности, сборкой iPhone и ряда других продуктов Apple, приостановил работу предприятий в Шанхае и в соседней провинции Цзянсу в связи с карантинными ограничениями. Об этом 12 апреля сообщило издание Market Watch.

Pegatron занимает второе место среди крупнейших сборщиков iPhone после компании Foxconn.

Сперва власти Шанхая, несмотря на общий локдаун в городе, разрешили Pegatron и ряду других производителей продолжать работу, отмечают источники издания. Однако 12 апреля компания все же была вынуждена приостановить производство. Она заявила, что сотрудничает с местными властями в надежде возобновить операции как можно быстрее.

16 марта эксперт спрогнозировал рост числа заболевших коронавирусом в Китае в ходе начавшейся там новой вспышки заболевания. Как отметил специалист по безопасности в сфере здравоохранения из Городского университета Гонконга Николас Томас, волна инфекции в Китае будет расти в течение четырех-шести недель, прежде чем пойти на спад.

В марте в Шанхае из-за карантинных мер, введенных властями города для сдерживания распространения COVID-19, была нарушена работа многих предприятий.

Это происходит на фоне того, как другие государства, также переживающие всплески заболеваемости «Омикроном», напротив, продолжают ослаблять дальнейшие эпидемические ограничения или вовсе отказываться от них, привыкая жить с вирусом.