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В Польше призвали демонтировать трубопровод «Северный поток – 2»

Президент Польши Дуда призвал демонтировать «Северный поток – 2»
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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Президент Польши Анджей Дуда призвал полностью демонтировать трубопровод «Северный поток – 2». Об этом он заявил во вторник, 23 августа, в ходе заседания «Крымской платформы» в Киеве, трансляция которого велась на украинском телевидении.

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«Смена политики предполагает не просто приостановку «Северного потока – 2», но и ликвидацию, полный демонтаж газопровода», — сказал Дуда.

По его словам, Запад должен принять такую меру в ответ на проводимую спецоперацию РФ на Украине. При этом он указал, что если Берлин гипотетически примет решение о вводе в эксплуатацию газопровода, то на данном этапе в работу может быть включена только одна его нитка.

Сертификация «Северного потока – 2» и его ввод в эксплуатацию были приостановлены 23 февраля после признания российским президентом Владимиром Путиным независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

21 августа вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что запуск трубопровода означал бы уступки России. Он подчеркнул, что Германия должна разработать новые источники энергии, чтобы не зависеть от российского газа.

В то же время вице-спикер парламента ФРГ Вольфганг Кубицки призвал незамедлительно запустить «Северный поток – 2». По его мнению, это может спасти экономику страны и эффективней использовать поставки газа из других государств. Он отметил, что отказ от российских ресурсов возможен только после того, как Германия наполнит все газовые хранилища и сможет стать полностью независимой от поставок российского топлива.

Ранее, 19 августа, «Газпром» предупредил, что поставки по «Северному потоку» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости резко подскочили. По состоянию на утро 22 августа спотовая цена на газ в Европе преодолела планку $3000 за 1 тыс. куб. м. При этом прогнозируется, что в сентябре цены могут достигнуть $4000 за тысячу кубометров.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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