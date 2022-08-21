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Вице-канцлер ФРГ назвал запуск «Северного потока-2» уступкой России
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Вице-канцлер ФРГ назвал запуск «Северного потока-2» уступкой России

Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил, что запуск «Северного потока-2» стал бы уступкой России
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Фото: Global Look Press/ZB/Jens Büttner
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Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек посчитал, что запуск германо-российского газопровода «Северный поток — 2» для возможного обеспечения поставок газа означало бы уступку президенту России Владимиру Путину. Об этом 21 августа сообщает Tagesschau.

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Отмечается, что Россия, по мнению вице-канцлера, сокращает поставки по «Северному потоку», хотя трубопровод, по его утверждению, «полностью работоспособен».

«Значит, предположение о том, что по нему больше не может прокачиваться газ, является российской пропагандой», — приводятся слова Хабека.

Вице-канцлер подчеркнул, что Германия должна разработать новые источники энергии.

Ранее в этот день вице-спикер парламента ФРГ Вольфганг Кубицки призвал запустить «Северный поток – 2», поскольку, по его мнению, это может спасти экономическое положение страны и эффективней использовать поставки газа из других государств. Он отметил, что прекращать покупку российских ресурсов допустимо лишь после того, как Германия наполнит все газовые хранилища и в ближайшие месяцы сможет стать полностью независимой от поставок российского топлива.

«Газпром» 19 августа предупредил, что поставки по «Северному потоку» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Отмечалось, что по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.

Читатели немецкого журнала Spiegel негативно отнеслись к сообщению о приостановке транспортировки газа по «Северному потоку». Комментаторы сочли этого следовало ожидать на фоне антироссийских санкций и поставок западного вооружения Киеву.

Цена газа в Европе в ходе торгов поднималась выше $2 700 за 1 тыс. куб. м на фоне новости о приостановке поставок энергоресурса по «Северному потоку».

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