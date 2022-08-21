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Читатели Spiegel запаниковали из-за новости о приостановке поставок газа

Читатели Spiegel резко отреагировали на сообщение о приостановке поставок газа по «Северному потоку»
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Читатели немецкого журнала Spiegel резко отнеслись к сообщению приостановке транспортировки газа по «Северному потоку». Свое негативное отношение к такой новости они выразили в комментариях под статьей 19 августа.

«А чего вы ожидали, если мы вводим санкции против России и поставляем оружие на Украину?» — написал один из немцев.

Один из читателей отметил, когда газ поставляется в меньших объемах или вообще не экспортируется возникает волнение. При этом он напомнил, что транспортировка энергоресурса по новой линии вообще не идет, и спросил у своих собеседников о том, насколько это рационально.

«Газпром» 19 августа предупредил, что поставки по «Северному потоку» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. До этого, в середине июня, поставки газа в Европу снизились из-за проблем с возвращением турбины для газопровода, которые возникли из-за антироссийских санкций. Российская компания не могла вернуть агрегат с техобслуживания в Канаде. После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину ФРГ, однако до сих пор оборудование не доставлено в РФ и находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре.

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