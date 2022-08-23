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В Германии заявили о заполнении газовых хранилищ на 80%

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Фото: Global Look Press/dpa/Waltraud Grubitzsch
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Заполненность газохранилищ в Германии превысила 80%. Об этом говорится в отчете Федерального сетевого агентства ФРГ от 23 августа.

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«Общий уровень заполненности газохранилищ составляет 80,14%. Уровень заполненности газохранилища «Реден» составляет 61,16%. Потоки газа из «Северного потока» в настоящее время составляют около 20% от максимальной мощности», — говорится в отчете.

Там также отметили, что ситуация с газом в стране остается напряженной. В Федеральном сетевом агентстве ФРГ добавили, что не исключают ее дальнейшего ухудшения. Также указано, что оптовые цены продолжают расти и находятся на очень высоком уровне, а предприятиям и частным потребителям приходится, в свою очередь, приспосабливаться к значительному росту цен на газ.

19 августа глава комитета по вопросам энергетики и климата бундестага Клаус Эрнст заявил, что высокопоставленные политики правящих партий Германии пришли к выводу о необходимости проведения газовых переговоров с Россией. По его словам, это эффективно снизило бы цены и предотвратило последствия санкций против РФ для Германии.

В этот же день в «Газпроме» предупредили, что поставки по газопроводу «Северный поток» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.

17 августа агентство Bloomberg сообщило, что в случае прекращения поставок газа из РФ в Германию стране придется столкнуться с серьезной нехваткой энергоресурса на ближайшую зиму. Сотрудники агентства после анализа данных пришли к выводу, что при таком исходе запасов хватит только на три месяца.

12 августа министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил граждан о том, что осенью и зимой в силу вступят более строгие правила энергосбережения, согласно которым, среди прочего, общественные здания должны отапливаться максимум до +19 градусов.

Поставки газа в ФРГ упали из-за проблем с возвращением турбины для газопровода «Северный поток», которые возникли в результате антироссийских санкций. Компания Siemens Energy не могла вернуть турбины с техобслуживания из Канады. Из-за этого приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В итоге в стране начался газовый кризис.

После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину германской стороне, однако до сих пор оборудование не доставлено в Россию. В «Газпроме» неоднократно отмечали, что решению ситуации с транспортировкой турбины Siemens для «Северного потока» мешают антироссийские санкции.

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