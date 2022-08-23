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Президент Польши Дуда прибыл в Киев

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Польши Анджей Дуда в очередной раз приехал в Киев. Об этом 23 августа сообщается в аккаунте его канцелярии в Twitter.

«Еще один визит президента Польской Республики на Украину начался», — указано в подписи под видеороликом.

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На кадрах Дуда выходит из поезда на вокзале в Киеве, где ему пожимают руки встречающие его представители украинской стороны.

До этого глава Польши находился с визитом в Киеве в апреле вместе с президентом Эстонии Аларом Карисом, лидером Литвы Гитанасом Науседой и президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Главы государств проводили встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудили спецоперацию РФ по защите Донбасса.

После президент Польши прибыл в Киев с новым официальным визитом 22 мая. Дуда стал первым главой иностранного государства, который выступил в украинском парламенте после начала российской спецоперации по защите Донбасса.

В мае секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал на наличие у Запада особых планов на территорию Украины. Как отметил Патрушев, подтверждением тому стали визит в Киев польского президента Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать.

5 мая Дуда сказал, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле».

22 мая стало известно, что Зеленский намерен внести в Верховную раду законопроект, который установит особый правовой статус для граждан Польши на территории Украины.

18 мая помощник президента РФ, глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Польша при первом удобном случае заберет западноукраинские земли.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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