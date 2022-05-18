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Мединский заявил о желании Польши «отгрызть» у Украины западные земли

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Польша при первом удобном случае заберет западноукраинские земли. Об этом в среду, 18 мая, заявил помощник президента РФ, глава делегации Владимир Мединский.

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«Зная историю, я ни секунды не сомневаюсь, что Польша при первом же удобном случае отгрызет у друга Украины западноукраинские земли», — сказал он, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».

6 мая польский политолог Конрад Ренкас заявил, что Польша посылает на Украину наемников и кадровых военных для их участия в боевых действиях. Он пояснил, что иностранная военная помощь препятствует разрешению кризиса вокруг Украины. Решению кризиса также мешает тот факт, что Украина фактически находится под внешним управлением, отметил политолог.

5 мая бывший депутат украинской Верховной рады Илья Кива заявил, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины. Он указал, что поставки вооружения иностранного производства осуществляются по обновленной стратегии: так, они не доходят до непосредственной зоны боевых действий, а остаются в западной части страны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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