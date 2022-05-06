Польский политолог выразил уверенность в отправке военных Польши на Украину

Польша посылает на Украину наемников и кадровых военных для их участия в боевых действиях. Такое заявление сделал польский политолог Конрад Ренкас 30 апреля в беседе с изданием «Украина.Ру».

«Известно, что граждане Республики Польша уже воюют на Украине, и это никакие не показательные добровольцы, а наёмники и отправленные туда по приказу военные. Участие иностранцев в конфликте будет расти — ведь техника и оружие, отправляемые оптом киевским властям, сами стрелять не будут», — высказался политолог.

Ренкас констатирует, что иностранная военная помощь препятствует разрешению кризиса вокруг Украины. Решению кризиса также мешает тот факт, что Украина фактически находится под внешним управлением, считает политолог.

«При нормальных обстоятельствах украинская армия давно должна была бы капитулировать — если не вследствие здравомыслия, то из-за отсутствия снабжения. Но вместо разума у Киева есть приказы с Запада, а вместе с ними — и доступ к почти неограниченным военным ресурсам. Так что Россия фактически воюет со всем американским блоком, а трагедия украинцев в том, что в этой ситуации боевые действия могут продолжаться до последнего украинского солдата, отправленного на фронт в преступных планах Киева и Запада. Однако и тогда Украина не перестанет быть полем боя, потому что поляки, канадцы, британцы и прочие продолжат воевать в украинской форме, лишь бы поддержать этот пылающий костёр, не обращая внимания на издержки и жертвы, особенно среди гражданского населения», — поделился своими опасениями Ренкас.

3 мая Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. По данным следствия, 75 фигурантов дел прибыли из США, Великобритании, Норвегии, Канады, Грузии и других стран.

1 мая сотрудница завода «Азовсталь» Наталья Усманова сообщила о том, что на территории промышленного объекта вместе с украинскими боевиками находится наемник в звании генерала, имеющий канал связи непосредственно с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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