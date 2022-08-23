Politico уличило США в сокрытии данных о реальных поставках оружия Украине

Соединенные Штаты Америки могут тайно передавать Украине больше оружия, чем об этом официально заявляет Белый дом. Такими предположениями в понедельник, 22 августа, поделилось издание Politico.

Как отмечает издание, на прошлой неделе представитель Пентагона признал, что США в течение некоторого времени уже передавали украинской стороне противорадиолокационные ракеты HARM, не афишируя поставки данного типа вооружений. Вместо конкретизации военной помощи Вашингтон представил это как поставки «противорадиолокационных возможностей».

«Один из вариантов [заключается] в том, что США тайно отправили на Украину армейскую тактическую ракетную систему, или ATACMS (тактическая баллистическая ракета, необходимая для увеличения дальности стрельбы реактивных систем залпового огня HIMARS. — Ред.). В июле советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на Форуме безопасности в Аспене, что отправка этих ракет еще больше спровоцирует Россию», — говорится в материале.

Как добавили источники издания, власти Соединенных Штатов умолчали в том числе о поставках управляемых артиллерийских снарядов Excalibur.

При этом в публикации отдельно подчеркивается, что всё вышесказанное является лишь предположением, так как никто из американской администрации не подтвердил сведения о тайных поставках. С другой стороны, даже если бы описанное положение вещей имело место, маловероятно, что Вашингтон раскрыл бы подобного рода решение.

Ранее в этот же день министр обороны России Сергей Шойгу высказался о качестве применяемого на Украине оружия. Глава ведомства сообщил, что у противотанкового ракетного комплекса JAVELIN дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у российского «Корнета»

Ранее, 19 августа, президент США Джо Байден поручил направить Украине дополнительную военную помощь в размере $775 млн. Согласно документам, Вашингтон, в частности, поставит Киеву разведывательные беспилотники ScanEagle, ракеты HARM, средства для разминирования и противоракетные системы с боеприпасами.

17 августа высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Вашингтон разрешил украинской армии использовать американское оружие для ударов по Крыму. 10 августа министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны намерены помогать Украине столько, сколько ей потребуется, чтобы отстоять свой суверенитет.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после обострения обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских националистов. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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