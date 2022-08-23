Дзюба забил гол в дебютном матче за «Адана Демирспор»

Нападающий футбольного клуба «Адана Демирспор» Артем Дзюба забил гол в матче третьего тура чемпионата Турции против «Фенербахче». Об этом в понедельник, 22 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

Российский форвард забил дебютный гол в своем дебютном матче за команду во втором тайме на 66-й минуте встречи. Партнер по команде выиграл борьбу за мяч в штрафной и пробросил мяч мимо вратаря. Дзюба удачно сыграл на добивании и сократил до минимума отставание своего клуба, который был вынужден отыгрываться со счета 0:3.

По итогам матча в Стамбуле «Адана Демирспор» потерпел первое поражение в текущем сезоне. Клуб проиграл «Фенербахче» со счетом 4:2.

После завершения чемпионата России сезона-2021/22 Дзюба объявил об уходе из петербургского «Зенита», за который выступал с 2015 года. В составе клуба Дзюба завоевал два кубка и четыре суперкубка России, выиграл первенство страны и стал лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги.

Он подписал контракт с турецким клубом по схеме «1+1» 18 августа. Матч с «Фенербахче» прошел в 34-й день рождения спортсмена.