Дзюба стал игроком турецкого клуба «Адана Демирспор»

Российский нападающий Артем Дзюба подписал контракт с турецким футбольным клубом «Адана Демирспор». Об этом 18 августа сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с футболистом рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один год. По данным «Газеты.Ru», ранее форвард отклонил предложения «Рубина» и «Пари Нижний Новгород».

Зарплата Дзюбы в ФК «Адана Демирспор» составит €1,8 млн с учетом бонусов.

Ранее в четверг представители команды подтвердили, что находятся в процессе подписания контракта с 33-летним российским нападающим.

«Адана Демирспор» пока лидирует в чемпионате Турции по итогам двух туров. Ранее этот клуб подписал украинского защитника Ярослава Ракицкого, с которым Дзюба играл вместе за «Зенит».

Эксперты полагают, что после перехода в турецкую команду Дзюбу ждет непростая конкуренция за место в составе. В клубе «Адана Демирспор» уже играют два забивных форварда, среди которых Марио Балотелли, успевший отличиться в «Интере», «Манчестер Сити», «Милане» и «Ливерпуле».

Как отмечает «Спорт-Экспресс», Дзюба стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22, его предыдущим клубом был «Зенит». В прошлом сезоне он забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах с учетом всех турниров.