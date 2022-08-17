Дорога в Адану: где продолжит карьеру Артём Дзюба

Артем Дзюба близок к переходу в турецкий клуб «Адана Демирспор», который лидирует в чемпионате Турции. Оклад экс-капитана сборной России может составить около €1,5 млн за сезон. По всей видимости, речь идет о контракте по схеме «1+1». Это отличные условия для игрока, которому в августе исполнится 34 года. Дзюбе придется столкнуться с серьезной конкуренцией за место в составе, но зато он реализует задуманный план. После ухода из «Зенита» нападающий не хотел оставаться в чемпионате России, отказавшись от предложений «Краснодара» и «Нижнего Новгорода».

Высокая конкуренция

«Адана Демирспор» ведет переговоры с Артемом Дзюбой — эту информацию подтвердил спортивный директор турецкого клуба Гекхан Гектюрк. «Да, это правда. Мы действительно сделали официальное предложение Дзюбе», — заявил он.

Если российский форвард это предложение примет, его ждет непростая конкуренция за место в составе. В «Адана Демирспор» уже играют два забивных форварда. В частности, Марио Балотелли, успевший поиграть в «Интере», «Манчестер Сити», «Милане», «Ливерпуле», а также стать одним из героев Евро-2012. В прошлом сезоне итальянец забил 18 голов в 31 матче чемпионата Турции. Этот сезон в старте начал форвард из Конго Бритт Ассомбалонга (10 голов в 37 матчах прошлого сезона).

Тренирует «Адану» итальянский тренер Винченцо Монтелла — легендарный нападающий «Ромы», бывший тренер «Милана», «Севильи» и «Фиорентины». Монтелла славится тем, что ставит своим командам атакующий стиль игры. В клубе есть и знакомый Дзюбы — защитник Ярослав Ракицкий, несколько лет выступавший с форвардом в «Зените». Украинец перебрался в «Адану» этим летом и уже дебютировал за клуб в первом туре чемпионата. Кстати, в следующем туре «Адана» 22 августа сыграет в гостях с «Фенербахче» — клубом, куда Дзюбу также отправляли турецкие СМИ.

В Адане — городе, куда может переехать Дзюба, — живет почти два миллиона человек. Он расположен в 50 км от Средиземного моря, неподалеку от границы с Сирией. А спонсор клуба — крупная компания, занимающаяся криптовалютными активами. Так что финансирование в «Адане» стабильное.

Клуб может позволить себе дорогих игроков: помимо Балотелли и Ракицкого, там выступают Юнес Бельханда (экс-игрок «Монпелье», «Динамо» Киев и «Шальке»), Гекхан Инлер («Наполи», «Удинезе», «Лестер») и Бенжамен Стамбули («ПСЖ», «Шальке», «Тоттенхэм»).

«Адана» только год назад вернулась в высшую лигу и в первый сезон после возвращения заняла 9-е место. Амбиции клуба — играть в еврокубках и бороться за медали.

— Если Дзюбу приглашают, значит, он там нужен, — отметил «Известиям» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — А если нужен, то заиграет. Дзюба — высококвалифицированный игрок. Несколько лет назад вполне мог уехать в Англию. Не получилось, но и турецкий чемпионат интересная лига. Там работают много сильных тренеров и много топовых иностранцев. Чем-то напоминает чемпионат России в начале 2010-х, когда у нас играли Роберто Карлос, Это'О, Кураньи, Вальбуэна.

Недавно в чемпионат Турции уехал другой бывший игрок «Зенита» Магомед Оздоев, ставший игроком «Фатих Карагюмрюк».

Дзюба не хотел играть в России

Дзюба не хотел выступать в России и отказывался от вариантов РПЛ, сообщает «Спорт-Экспресс». Форвард был настроен только на переезд в европейский клуб. Много разговоров и слухов было про «Краснодар». Отметим, что из клуба Сергея Галицкого Дзюбе действительно звонили, но нападающий дал понять, что ему этот вариант неинтересен. До переговоров дело просто не дошло, и «быки» переключились на другие кандидатуры.

«Пари Нижний Новгород», согласно информации «Спорт-Экспресс», тоже выходил с предложением на Дзюбу с окладом в €1,5 млн за сезон. Букмекерский спонсор был готов платить игроку такую зарплату и сделать его лицом клуба. Но Артема вариант продолжения карьеры в команде Михаила Галактионова не заинтересовал.

Дзюба рассматривал предложения из Европы с зарплатой от €1 млн в год. Поэтому он отказал турецкому «Истанбулу», который не смог удовлетворить условия форварда. Там зарплата Артема была бы значительно ниже, чем в «Адане».

— Не сомневаюсь, что Артем найдет клуб, — рассказал «Известиям» известный футбольный агент Паулу Барбоза. — Такой футболист может играть в любом европейском чемпионате, включая топ-5. Дзюба сейчас является свободным агентом. Он может быть заявлен, когда захочет в любое время. У Артема есть время, чтобы выбрать лучший вариант.

Свои игровые кондиции Дзюба поддерживал в «Рубине», и даже были разговоры о желании клуба подписать игрока. Якобы Артем мог остаться в Казани, если бы не нашел других вариантов.

Однако на деле такой вариант в клубе вообще не обсуждался. Дзюба сразу дал понять руководству «Рубина», что не хочет играть в России: ни в РПЛ, ни тем более в первой лиге. Поэтому казанцы и не пытались убедить форварда остаться и вместе вернуть команду в премьер-лигу.

Генеральный директор клуба Рустем Сайманов в общении со СМИ сообщил, что было бы неэтично уговаривать Дзюбу остаться, когда он просто попросился тренироваться на базе «Рубина». К тому же платить около €1,5 млн в первой лиге — перебор, ведь у клуба после вылета из РПЛ вдвое сократили бюджет.